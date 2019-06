Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,00 Euro belassen. Der Markt unterschätze die Erfolge des Managements der italienischen Großbank in puncto Bilanz, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Veränderungen dürften zur Senkung der Kapitalkosten beitragen./mr/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2019 / 13:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2019 / 00:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-06-03/12:16

ISIN: IT0005239360