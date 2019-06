Der kanadische Cannabis-Top-Player Canopy Growth hat zuletzt einen wichtigen Schritt in Richtung des vielversprechenden US-Markts gemacht. Das Unternehmen hat sich das Recht gesichert, den US-Konkurrenten Acreage Holdings zu übernehmen. Der besondere Clou an dem Deal: Canopy muss die Kaufoption erst ausüben, wenn Cannabis in den USA legalisiert wurde. "Durch die Kombination des Managementteams, der Lizenzen und Vermögenswerte von Acreage mit dem geistigen Eigentum und den Marken von Canopy Growth wird die Wertschöpfung für die Aktionäre beider Unternehmen enorm gesteigert", heißt es in der die Transaktion begleitenden Pressemitteilung.

