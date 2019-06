BERLIN (Dow Jones)--Die SPD soll nach Angaben aus der Partei nach dem Rücktritt ihrer Vorsitzenden Andrea Nahles vorübergehend von einer Dreier-Gruppe geführt werden. Wie es am Rande der Beratungen des Parteivorstandes in Berlin hieß, sollen die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer und der hessische SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel laut einem entsprechenden Vorschlag die Partei führen.

"Das wird im Moment diskutiert, und ich gehe davon aus, dass der Parteivorstand das zur Kenntnis nimmt und bestätigt", sagte der SPD-Europapolitiker Udo Bullmann zu Dow Jones Newswires bei seinem Verlassen der Tagung in Berlin.

Alle drei sind derzeit stellvertretende SPD-Vorsitzende. Nahles hat in der Sitzung am Montag auch offiziell ihren Rücktritt erklärt. Am Dienstag will sie auch den SPD-Fraktionsvorsitz offiziell abgeben. Nahles hatte den Rückzug von beiden Ämtern am Sonntag angekündigt.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der ebenfalls SPD-Vize ist und als einer der Kandidaten für die Parteiführung galt, hatte eine Übernahme des Vorsitzes der SPD bereits am Sonntagabend ausgeschlossen. Zugleich wollte er aber keinen Hinweis darauf geben, wie die künftige Besetzung der Spitzenämter nach dem Rücktritt von Andrea Nahles aussehen werde. Scholz hatte die SPD vor der Amtsübernahme durch Nahles kommissarisch geführt.

(mit Material von AFP)

