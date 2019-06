Paris (www.aktiencheck.de) - Airbus könnte Boeing überholen - Aktienanalyse Die Luftverkehrsbranche profitiert von einer steigenden Nachfrage im Passagier- und Frachtbereich. Der europäische Flugkonzern Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) hält gegenüber dem US-Konkurrenten Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) die besseren Karten in der Hand, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...