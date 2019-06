Thomas A. Fornol gibt die Leitung des Swiss-Life-Intermediärvertriebs der Niederlassung in Garching bei München zum 01.09.2019 auf eigenen Wunsch ab und wird nach der Übergabephase an seinen Nachfolger spätestens zum Jahreswechsel kommissarischer Leiter der Vertriebsdirektion Nord am Standort Hannover. ...

