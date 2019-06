Francotyp-Postalia Holding AG: FP-Aufsichtsrat verlängert Vertrag von CEO Rüdiger Andreas Günther bis Ende 2022 DGAP-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges Francotyp-Postalia Holding AG: FP-Aufsichtsrat verlängert Vertrag von CEO Rüdiger Andreas Günther bis Ende 2022 03.06.2019 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. P R E S S E M I T T E I L U N G FP-Aufsichtsrat verlängert Vertrag von CEO Rüdiger Andreas Günther bis Ende 2022 Berlin, 3.06.2019 - Der Aufsichtsrat der Francotyp-Postalia Holding AG, Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse, hat den Vorstandsvertrag mit Rüdiger Andreas Günther bis Ende 2022 verlängert. Mit seiner ACT Strategie entwickelt sich FP zu einem dynamischen Wachstumsunternehmen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Röhrig erklärt: "Das Vorstandsteam von FP ist richtig aufgestellt für die kommenden Aufgaben. Ich begrüße es sehr, dass Rüdiger Andreas Günther als CEO und CFO sowohl den eingeschlagenen Weg der Neupositionierung von FP fortsetzen wird, als auch die Profitabilität durch JUMP steigern wird. Gemeinsam mit den Vorstandskollegen Sven Meise und Patricius de Gruyter treibt er die nachhaltige Wachstumsstrategie des Konzerns in digitalen Märkten wie dem Internet of Things konsequent und engagiert voran und wird FP dabei als erfolgreichen globalen Player am Markt positionieren." Günther, seit 2016 Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, bleibt bei seinen ehrgeizigen Zielen für das Jahr 2023, dem 100-jährigen Firmenjubiläum von FP und betonte: "Die Ärmel bleiben aufgekrempelt, denn wir werden Substanz und Werte schaffen. So gewinnen wir langfristig Vertrauen und Stabilität. Ich freue mich über die Möglichkeit, die Umsetzung der ACT Strategie weiter voranzutreiben. Dies ist für mich nachhaltige Verpflichtung gegenüber unseren Aktionären, Kunden und Mitarbeitern." Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Till Gießmann, Head of Investor Relations Tel.: +49 (0)30 220 660 410 E-Mail: ir@francotyp.com Karl R. Thiel, VP Corporate Communication Tel.: +49 (0)30 220 660 123 E-Mail: kr.thiel@francotyp.com Folgen Sie uns auf Social Media: Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing und Youtube. Oder abonnieren Sie unser RSS-Feed. Über Francotyp-Postalia: Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Software", Mail Services" und "Frankieren/Kuvertieren", sowohl digitale Lösungen als auch Produkte und Dienstleistungen zur Konsolidierung von Geschäftspost und effizienten Postverarbeitung für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2018 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 95jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als elf Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com. Kontakt: Francotyp-Postalia Holding AG Media Relations Telefon: +49 (0)30 220 660 410 Telefax: +49 (0)30 220 660 425 E-Mail: pr@francotyp.com 03.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG Prenzlauer Promenade 28 13089 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 220 660 410 Fax: +49 (0)30 220 660 425 E-Mail: ir@francotyp.com Internet: www.fp-francotyp.com ISIN: DE000FPH9000 WKN: FPH900 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 818203 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 818203 03.06.2019 ISIN DE000FPH9000 AXC0166 2019-06-03/13:00