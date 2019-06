Paris (www.aktiencheck.de) - Daimler. Das macht Hoffnung! Chartanalyse Verbindet man das jüngste Tief bei etwa 45 Euro mit den Tiefs aus den Jahren 2014 und 2016, so erhält man eine gute Unterstützung im Chart von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF), so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...