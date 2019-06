Hamburg (ots) - Auf die Plätze, fertig, losrubbeln! Ab dem 6. Juni 2019 gibt es bei CinemaxX zu jedem Sparmenü eines von insgesamt 80.000 Rubbelmaxx Losen gratis dazu - nur solange der Vorrat reicht! Preise im Gesamtwert von über 300.000 Euro warten auf die Kinobesucher und das Beste: Jedes Los gewinnt!



Rubbeln lohnt sich! Am 6. Juni 2019 startet CinemaxX Rubbelmaxx: Zu jedem Sparmenü erhalten Kinobesucher eines von 80.000 Rubbelmaxx Losen gratis dazu. Nur solange der Vorrat reicht haben alle Teilnehmer die Chance auf hochkarätige Preise im Gesamtwert von über 300.000 Euro. Es winken 60 CinemaxX Gutscheinboxen sowie 3 CinemaxX Silvercards für ein halbes und 2 CinemaxX Goldcards für ein ganzes Jahr unbegrenzten Kinospaß. Außerdem warten insgesamt 10 brandneue Sony Xperia 10 Smartphones inklusive Sony-Zubehör auf 10 Filmfans mit dem gewissen Losglück. Das Sony Xperia 10 besticht mit einem 6 Zoll Full HD+ Display im 21:9 Format für Videos, Fotos und Filme im Kinoformat plus makellosem Sound durch überzeugende Audiotechnik. Hinzu kommen Sofortgewinne wie knapp 6.000 Mal Eis, über 65.000 Fanartikel zu den beliebtesten Blockbustern sowie 10.000 Getränke- und Popcorngutscheine, die den Kinobesuch einmal mehr abrunden.



Alle Informationen zum Rubbelmaxx Gewinnspiel und die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.cinemaxx.de/rubbelmaxx.



Teilnehmende CinemaxX Kinos: Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek, Hamm, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart-SI-Centrum, Stuttgart-Liederhalle, Trier, Wolfsburg, Würzburg und Wuppertal



