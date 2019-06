Köln (ots) - SUPER RTL treibt den Wandel zu einem Content Hub weiter voran und positioniert seine Kindermarken TOGGO und Toggolino als mediale Begleiter auf allen Plattformen. Die Entkoppelung von der Dachmarke SUPER RTL macht die bekannten Kinderbrands zu eigenständigen Universen, die weit über die lineare TV-Ausstrahlung hinausgehen. So gibt es Apps, Videos, Spiele und Webseiten, die es den Kindern ermöglichen, voll und ganz in die Welt ihrer Lieblingsthemen einzutauchen - und das immer dort, wo sie gerade sind: unterwegs, zuhause oder bei Freunden. Visuell wird der Wandel durch angepasste und modernisierte Logos umgesetzt, die unter anderem auf den Zusatz "von SUPER RTL" verzichten.



SUPER RTL Geschäftsführer Claude Schmit: "Unsere Marken TOGGO und Toggolino sind so stark, dass sie auch ohne den Bezug zu SUPER RTL funktionieren. In der Wahrnehmung der Kinder sind die Angebote schon lange von der linearen Dachmarke losgelöst. Mit der trennscharfen Neudefinition grenzen wir unsere Kinderangebote zudem von der SUPER RTL Primetime ab, die sich vornehmlich an Erwachsene richtet."



TOGGO bündelt unter anderem Serien, Spiele und Events für Sechs- bis 13-Jährige, Toggolino orientiert sich an den Bedürfnissen und Sehgewohnheiten von Vorschülern und Kleinkindern. Die Entkoppelung von der Dachmarke SUPER RTL erlaubt eine klarere Trennung der Inhalte und bietet Eltern sowie Kindern Orientierung beim Auffinden und der Rezeption der vielfältigen Angebote.



Im Zuge der grafischen Änderungen wurde auch das Logo des linearen Timeshift-Senders TOGGO plus überarbeitet und wird ab Mittwoch, 5. Juni über alle Plattformen hinweg ausgerollt. Alle Grafiken stehen im SUPER RTL Newsroom (kommunikation.superrtl.de) zum Download bereit.



