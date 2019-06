München (ots) - Der "Brennpunkt: Nahles schmeißt hin: GroKo am seidenen Faden?" erreichte gestern 6,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (Marktanteil 25,6 %). Auf großes Zuschauerinteresse stieß auch die 20:00-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau", die allein im Ersten 5,73 Millionen Zuschauer (22,9 % Marktanteil) verfolgten. Insgesamt sahen 9,37 Millionen Zuschauer die "Tagesschau" im Ersten, in einigen Dritten Programmen, bei Phoenix, ARD-alpha und tagesschau24. "Anne Will" (NDR/ARD) diskutierte mit ihren Gästen das Thema "Nach Nahles-Rücktritt - wie geht es weiter mit der GroKo?". 3,83 Millionen Zuschauer (Marktanteil 17,0 %) interessierten sich für die aktuelle Diskussionssendung.



Der "Tatort: Glück allein" (ORF/ARD Degeto) erzielte mit 7,42 Millionen Zuschauern (26,1 %) die größte Reichweite des Tages



Mit einem Tagesmarktanteil von 13,1 % war Das Erste gestern das meistgesehene Fernsehprogramm.



