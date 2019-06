Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Frankfurt (pta026/03.06.2019/12:50) - ... * ERWE Immobilien AG beabsichtigt Emission einer 40 Mio. EUR Unternehmensanleihe zur Finanzierung von Immobilien-Akquisitionen



Frankfurt am Main, 3. Juni 2019 - Der Vorstand der ERWE Immobilien AG hat heute im Grundsatz beschlossen, eine Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 40 Mio. EUR zu begeben. Der Gesamtnennbetrag kann durch Aufstockungen um weitere bis zu 20 Mio. EUR erhöht werden. Der Nettoerlös aus der Emission der Unternehmensanleihe soll insbesondere zur Finanzierung von Immobilien-Akquisitionen und zur Refinanzierung verwendet werden. Die Gesellschaft befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Erwerb des City Center Northeim, einer gemischt genutzten Einzelhandelsimmobilie in Northeim, Niedersachsen. Die Gesellschaft rechnet mit einem Kaufpreis in der Größenordnung von rund 30 Mio. EUR und weiteren Investitionen von ca. 10 Mio. EUR. Ein Teil des Kaufpreises würde mit der Anleiheemission finanziert werden.



Pareto Securities wurde beauftragt, eine Investoren-Roadshow durchzuführen und die Anleihe, vorbehaltlich des Feedbacks der Investoren, im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Europa zu platzieren. Die endgültige Entscheidung über die Ausgabe der Anleihe wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf der Grundlage des Ergebnisses des Bookbuilding-Verfahrens und den dann vorherrschenden Marktbedingungen getroffen.



ERWE Immobilien AG Der Vorstand



- Ende der Mitteilung -



