Wie KTM mitteilt, wird die seit Ende März 2019 zwischen der Pierer-Gruppe und der Bajaj-Gruppe laufenden Strukturüberlegungen zur Einbringung des von Bajaj gehaltenen Anteils von 48% an der KTM AG in die KTM Industries AG vorerst nicht weiter verfolgt. Die Kooperation mit der Bajaj-Gruppe soll aber unverändert auf Ebene der KTM AG fortgesetzt werden. Z.B im Bereich der E-Fahrzeuge. So habe Bajaj Auto Ltd. beschlossen, auf Ebene der KTM AG ein Serienentwicklungsprojekt für PTW ("Powered two wheeler") Elektrofahrzeuge im Leistungsbereich zwischen 3 und 10 kW (48 Volt) zu starten. Diese Plattform werde unter den Marken beider Partner verschiedene Produktvarianten - Roller, Moped, Mofa - unterstützen, heißt es. Dieser weitere Schritt im Bereich der ...

