Frédéric Munch, 44, übernimmt zum 1. August 2019 die Leitung von Sopra Steria NEXT, der im vergangenen Jahr gegründeten Managementberatungssparte von Sopra Steria Consulting. Als Mitglied der Geschäftsleitung wird er das Management-Consulting-Leistungsangebot weiter ausbauen. Er berichtet direkt an Urs M. Krämer, CEO von Sopra Steria Consulting.



"Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit Frédéric Munch einen so erfahrenen Manager für diese Aufgabe zu gewinnen. Er wird mit seiner tiefgehenden Marktkenntnis und Expertise dazu beitragen, unser Profil als Managementberatung weiter zu schärfen, und zusätzliches Wachstumspotenzial für Sopra Steria Consulting schaffen", sagt Urs M. Krämer, CEO von Sopra Steria Consulting.



Unter dem Label Sopra Steria NEXT bündelt das Unternehmen sein Management-Consulting-Portfolio. Sopra Steria NEXT arbeitet eng vernetzt mit den übrigen Geschäftsbereichen sowie den DigiLabs von Sopra Steria Consulting und treibt die Entwicklung der Beratungsleistungen für das Top-Management in Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen in der digitalen Ära voran. Im Fokus steht, Kunden zu inspirieren und sie dabei zu begleiten, digitale Innovationen durch neue Ansätze anzunehmen und durch eine schnelle Implementierung konkrete Ergebnisse zu erzielen.



"Sopra Steria Consulting kombiniert Business Consulting und IT-Expertise und positioniert sich damit als Strategie- und Umsetzungspartner bei der Transformation seiner Kunden in Deutschland. Die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre hat mich begeistert. Ich freue mich sehr darauf, Teil des Managementteams zu werden, das Serviceportfolio von Sopra Steria NEXT weiter auszubauen und die Marke nachhaltig am Markt zu etablieren", so Frédéric Munch.



Frédéric Munch begleitet die IT-Dienstleistungs- und Beratungsbranche sowie ihre Entscheider seit mehr als 20 Jahren. Nach seinem Business-Administration-Studium an der École Supérieure de Commerce de Pau in Frankreich war er mehrere Jahre als Marktanalyst und Berater bei der Pierre Audoin Consultants (PAC) Group tätig. Dort übernahm Munch verschiedene Managementpositionen, unter anderem als Geschäftsführer Zentraleuropa (DACH), Chief Financial Officer, Chief Operating Officer und 2012 die Rolle des CEO der PAC-Gruppe. 2014 leitete er die Fusion mit der französischen CXP und der deutschen BARC ein, um das erste europäische Analystenhaus, die Teknowlogy Group, zu gründen. Im Vorstand der Teknowlogy Group war Munch zuletzt für das Beratungsportfolio verantwortlich sowie für das gesamte DACH- und USA-Geschäft. Frédéric Munch ist verheiratet und hat drei Kinder. Der gebürtige Franzose lebt seit 14 Jahren in München.



Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top Business Transformation Partnern in Deutschland. Als ein führender europäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steria eines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services am Markt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung, Infrastrukturmanagement und Business Process Services.



Unternehmen und Behörden vertrauen auf die Expertise von Sopra Steria, komplexe Transformationsvorhaben, die geschäftskritische Herausforderungen adressieren, erfolgreich umzusetzen. Im Zusammenspiel von Qualität, Leistung, Mehrwert und Innovation befähigt Sopra Steria seine Kunden, Informationstechnologien optimal zu nutzen. Mit mehr als 44.000 Mitarbeitern in 25 Ländern erzielte Sopra Steria 2018 einen Umsatz in Höhe von 4,1 Mrd. Euro.



Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE Euronext Paris (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.



