Berlin (ots) - Bundesaußenminister Heiko Maas schlägt eine Reform der SPD vor. Die SPD solle von einer Doppelspitze geführt werden, die per Urwahl durch die Mitglieder gewählt werden soll, das schlug Maas am Montag dem Parteivorstand nach dem Rücktritt der Vorsitzenden Andrea Nahles vor, erfuhr der Berliner "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe) aus Parteikreisen. "Die Zeit der Hinterzimmer muss endlich vorbei sein. Wir brauchen eine neue Parteispitze, die eine möglichst breite Unterstützung unserer Mitgliedern hat", sagte Maas dem "Tagesspiegel".



Rückfragen richten Sie bitte an:



Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de