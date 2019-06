Thema heute:

Die sieben wichtigsten Tipps zur Mietwagenbuchung

Rund um die Nutzung von Mietwagen kann man die eine oder andere unangenehme Überraschung erleben. CHECK24 hat daher einige Tipps zur Buchung, Abholung und Rückgabe von Mietwagen zusammengestellt und erklärt die richtige Verwendung hilfreicher Vergleichsfilter.

1. Ausreichender Versicherungsschutz:

Bei der Mietwagenbuchung empfiehlt man einen umfassenden Versicherungsschutz mit einer Haftpflicht-Deckungssumme von mindestens einer Million Euro/Dollar und ohne Selbstbeteiligung im Schadenfall. Je nach Angebot zahlen Verbraucher entweder im Schadenfall keine Selbstbeteiligung an den Vermieter vor Ort oder sie bekommen die Selbstbeteiligung nachträglich zurückerstattet. Leistungsstarke Angebote mit "Premium Schutz" versichern zusätzlich Schäden an Glas und Reifen.

2. Faire Tankregelung:

Mit der verbraucherfreundlichen Tankregelung "voll-voll" zahlen Kunden nur für den Sprit, den sie auch tatsächlich verfahren, und vermeiden so die meist teure Betankung durch den Vermieter.

3. Gute Kundenbewertungen:

Der Filter "Gute Kundenbewertung" hilft Verbrauchern besonders serviceorientierte Anbieter zu finden.

4. Sofortige Verfügbarkeit:

Der CHECK24-Filter "Sofort verfügbar" garantiert das Fahrzeug auch bei kurzfristigen Buchungen.

5. Mietwagenstationen außerhalb des Flughafens:

Einige Vermieter haben ihre Stationen nicht direkt am Flughafen, bieten aber einen kostenlosen Shuttle zur Anmietstation in der Nähe. Ein Vergleich lohnt sich, denn in der Regel sind diese Anbieter etwas günstiger.

6. Uhrzeit von Abholung und Rückgabe:

Auch angebrochene Tage müssen Mietwagenkunden voll zahlen. Daher empfiehlt man Kunden, den Wagen immer erst für die Uhrzeit zu buchen, zu der sie ihn tatsächlich benötigen.

7. Zusatzkosten:

Für Extras wie Einwegfahrten, zusätzliche Fahrer oder Navis fallen je nach Anbieter unterschiedlich hohe Zusatzkosten an. Kunden sollten schon bei der Buchung festlegen, welche Extras sie wirklich benötigen. Über das Vergleichsportal gebuchte Leihwagen können im Kundencenter bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos storniert werden.

FOCUS MONEY hat CHECK24 in der Ausgabe 17/2016 als besten Mietwagenvermittler ausgezeichnet. Übrigens beinhalten einige Kreditkarten Zusatzversicherungen, in denen die Mietwagenversicherung mit enthalten ist. Hier lohnt es sich, genau hinzuschauen. Denn man kann dabei entweder viel sparen oder viel Ärger bekommen. Je nach den genauen Vertragsbedingungen des Kreditkartenanbieters!

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.