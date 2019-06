Das Analysehaus Warburg Research hat Varta mit "Sell" und einem Kursziel von 42 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Robert-Jan van der Horst hält es für möglich, dass Varta die Mikrobatterien für das neue Ohrhörer-Modell von Apple, AirPod3, liefern wird. Diese Option sei jedoch bereits im aktuellen Aktienkurs des Batterienherstellers eingepreist, schrieb der Analyst in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem dürfte der Batteriehersteller langfristig Marktanteile bei Hörgeräte-Akkus einbüßen./mr/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-06-03/13:51

ISIN: DE000A0TGJ55