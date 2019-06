De Raj Group AG: Strategische Solarstrom Allianz mit WIRCON GmbH und Wattkraft Group DGAP-News: De Raj Group AG / Schlagwort(e): Kooperation/Strategische Unternehmensentscheidung De Raj Group AG: Strategische Solarstrom Allianz mit WIRCON GmbH und Wattkraft Group 03.06.2019 / 13:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Strategische Solarstrom Allianz mit WIRCON GmbH und Wattkraft Group Köln, 3. Juni 2019: Die De Raj Group AG freut sich, eine strategische Allianz mit der WIRCON GmbH und der Wattkraft Group zur gemeinsamen Realisierung von Solarstromprojekten bekannt zu geben, bei der Wattkraft zusammen mit ihren Partnern als Technical Advisor, Systemintegrator und Solution Provider verantwortlich sein wird. Wircon ist verantwortlich für den Anteil der EPCIC (Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning) an den vergebenen Solarstromprojekten und De Raj zeichnet als Konzessionär oder Anlagenbesitzer und Betreiber der vergebenen Solarstromprojekte verantwortlich. Nagendran Nadarajah, Vorstandsvorsitzender von De Raj, kommentiert die Entwicklung wie folgt: "Dies ist der Einstieg von De Raj in das Solarstromgeschäft und steht im Einklang mit unserem erklärten Ziel der wirtschaftlichen Entwicklung mit gutem Gewissen. Wir sind stolz darauf, diesen neuen Geschäftsbereich mit einer Weltklasseorganisation wie Wircon und Wattkraft zu erschließen." Giovanni Migliore, CEO von Wattkraft, kommentiert die Entwicklung wie folgt: "Diese Zusammenarbeit auf hohem fachlichen Niveau ist der erste Meilenstein, in dem unser Entwicklungsziel in Ungarn und der Ukraine erreicht ist. Wir sind sehr positiv und stolz auf die Partnerschaft mit der De Raj Group. Wir erwarten eine gute Zusammenarbeit, um das Ziel eines grüneren Europas und einer nachhaltigen Zukunft zu erreichen. Unsere bestehende langfristige Zusammenarbeit mit der Wircon Group ist der nächste Schritt für unsere gemeinsame Vision." Wircon CEO sagte: "Wir freuen uns sehr, Teil dieser Entwicklung zu sein und möchten uns auch in Zukunft an dieser Partnerschaft für andere Projekte beteiligen". Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsites: http://www.thederajgroup.com https://www.wattkraft.com https://www.wirsol.com Über die De Raj Group: Die De Raj Group AG ist seit dem 8. Februar 2018 im Marktsegment "Standard Market Auction" des EU-regulierten Marktes (Amtlicher Handel) der Wiener Börse und seit dem 23. März 2018 auch im Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt/Main und auf XETRA der Deutsche Börse AG gelistet und handelbar. Die De Raj Group ist stark im Öl-& Gassektor sowie in der Energiegewinnung positioniert. Der Konzern besitzt und betreibt strategisch interessante Anlagen und Ausrüstungen in beiden Bereichen und verleast diese auf mittel-und langfristiger Basis. Im Energiebereich war der Konzern sowohl in der konventionellen Energiegewinnung als auch mit Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ("KWK-Anlagen") aktiv. Der Konzern beginnt zurzeit international im Nahen Osten und im Asien-Pazifik-Raum zu expandieren. Die Konzernsparte Öl & Gas erbringt patentrechtlich geschützte, spezialisierte Leistungen, die das volle Spektrum der vorgelagerten Upstream-Öl-und -Gas-Lieferkette insbesondere in der südostasiatischen Region umfassen. Der Konzern besitzt ein diversifiziertes Portfolio an Anlagen in Form von Hubplattformen sowie Produktionsdeckausrüstung. Diese Hubplattformen können kurzfristig mit der entsprechenden Ausrüstung auf die individuellen Anforderungen der Kunden modifiziert werden. Die weitere Entwicklung von Offshore-Randfeldern als auch die Steigerung der Produktivität bereits ölfördernder Anlagen mit kostengünstigen Lösungen unterstützt die Ölgesellschaften in ihrem Streben nach schneller Monetarisierung ihrer Quellen. Weitere Informationen: De Raj Group AG, Investor Relations, mailto: ir@thederajgroup.com 03.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: De Raj Group AG Christophstr. 15-17 50670 Köln Deutschland Telefon: +49 221 299 85 07 Fax: +49 221 299 85 08 Internet: www.thederajgroup.com ISIN: DE000A2GSWR1 WKN: A2GSWR Indizes: WBI Wiener Börse Index Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 818491 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 818491 03.06.2019 ISIN DE000A2GSWR1 AXC0191 2019-06-03/13:57