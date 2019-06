IRW-PRESS: Imagin Medical: Imagin Medical gibt am 11. Juni 2019 sein Geschäftsergebnis für das 2. Quartal 2019 bekannt und veranstaltet im Anschluss eine Telefonkonferenz

Vancouver, B.C. und Boston, MA, 3. Juni 2019 - Imagin Medical (CSE: IME) (OTCQB: IMEXF) (Börsensymbol Frankfurt & Stuttgart: DPD2) (Imagin oder das Unternehmen), ein in der Entwicklung und Vermarktung von modernen medizinischen Bildgebungsverfahren führendes Startup-Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass das Geschäftsergebnis für das zum 31. März 2019 endende 2. Quartal des Geschäftsjahres am Dienstag, den 11. Juni 2019 nach Handelsschluss bekannt gegeben wird.

Die Unternehmensführung von Imagin wird um 17 Uhr ET (23 Uhr MEZ) eine Telekonferenz schalten, um das Geschäftsergebnis zu besprechen und die Geschäftsentwicklungen im entsprechenden Zeitraum zu erörtern.

Details zum Geschäftsergebnis des 2. Quartals 2019 und zur Telekonferenz:

Datum: 11. Juni 2019

Uhrzeit: 17 Uhr ET (23 Uhr MEZ)

Einwahlnummern: 888-390-3983 (Kanada und Vereinigte Staaten)

862-298-0702 (International)

Aufzeichnung: 919-882-2331

Kennung für die Aufzeichnung: 49416

Die Telekonferenz wird außerdem live übertragen und auf der Webseite des Unternehmens (www.imaginmedical.com) in der Rubrik Events & Presentations (Veranstaltungen & Vorträge) archiviert.

Über Imagin Medical

Imagin Medical ist ein auf die Bildgebung in der Chirurgie spezialisiertes Unternehmen, das sich insbesondere zum Ziel gesetzt hat, einen neuen Behandlungsstandard in der Visualisierung von Krebserkrankungen während minimal invasiver Eingriffe einzuführen. Das Unternehmen ist überzeugt, dass sein erstes Produkt, das Bildgebungssystem i/Blue, die Möglichkeiten der Visualisierung von Krebszellen für Chirurgen entscheidend verbessern wird. Im Vergleich zu den derzeit gängigen Methoden können damit in kürzerer Zeit Bilder in deutlich besserer Qualität hergestellt werden. Das auf modernen optischen Verfahren und Lichtsensoren basierende Bildgebungssystem i/Blue bedient sich einer patentierten hochempfindlichen Bildgebungstechnologie und bietet einfache Visualisierungsoptionen für eine exaktere Resektion. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit vorrangig auf das Blasenkarzinom. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.imaginmedical.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in der Unternehmenspräsentation, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Insbesondere gibt es keine Garantie dafür, dass das Bildgebungssystem des Unternehmens in der erwarteten Weise funktioniert. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Die CSE hat den Inhalt dieser Meldung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung.

Ansprechpartner:

Stephen Kilmer, Investor Relations

Tel: 647-872-4849

E-Mail: stephen@kilmerlucas.com

Jim Hutchens, President & CEO

Tel: 833-246-2446

PM-2019-IME Nr. 33

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46941

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46941&tr=1

