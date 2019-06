BYD hat eine Flotte von 16 rein elektrischen 8,7-Meter-Bussen an den ÖPNV-Betreiber Azienda Trasporti Di Messina (ATM) in der süditalienischen Stadt Messina auf Sizilien ausgeliefert. Auch in anderen europäischen Ländern hat sich der chinesische Konzern mehrere Aufträge gesichert. Die erste Elektrobus-Flotte Siziliens fährt künftig in Messina: Der chinesische Hersteller BYD hat 16 Exemplare des 8,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...