Das chinesische Schnelllade-Startup XCharge will in Australien ein Netzwerk mit mindestens 1.000 DC-Ladern für Elektroautos errichten und kooperiert hierfür mit Southern Sustainable Electric Australia (SSE Australia) als Vertriebspartner. Das Netzwerk soll auch flüssigkeitsgekühlte 350-kW-HPC-Ladestationen umfassen. Einen konkreten Zeitplan nennt XCharge bislang nicht. Elektromobilität in Australien ...

