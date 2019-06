Bonn (ots) - Frankreichs Bürgermeister schmeißen das Handtuch. Laut Umfragen will die Hälfte von ihnen bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr nicht erneut antreten. In den 36.000 Kommunen des Landes sind sie für alles zuständig, ihre Büros sind die erste Anlaufstelle bei Frust und Ärger. Die territorialen Reformen von Präsident Macron bringen die Städte und Dörfer außerdem um einen Großteil ihrer eigenen Einnahmen und nehmen den Bürgermeistern viel von ihrer Handlungsfreiheit.



In Puget-Théniers im Hinterland von Nizza gehört Robert Velay zu denen, die es satt haben. Sein 2000-Einwohner-Städtchen besitzt zwar noch die notwendigen Dienstleister, Läden und staatlichen Einrichtungen, aber die Unzufriedenheit der Einwohner wächst. Und der Druck auf den Bürgermeister auch.



