Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Umstrukturierung sei in Sicht, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Er beneide Vorstandschef Christian Sewing, der den härtesten Job in der europäischen Bankenlandschaft geerbt habe, derzeit nicht. Aber Sewing nehme die Herausforderung an und ergreife Maßnahmen. Abouhossein beleuchtete in seiner Studie Maßnahmen, die die Bank wieder zu einer Kapitalrendite von mehr als 5 Prozent zurückbringen. Konzernweite Kostensenkungen seien dabei ein Haupttreiber./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2019 / 17:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-06-03/14:29

ISIN: DE0005140008