Lod, Israel (ots/PRNewswire) - Chakratec, der Pionier im Bereich der kinetischen Energiespeicherung, hat am internationalen Flughafen Wien die weltweit erste kinetisch betriebene EV-Ladestation gestartet.



Das weltweit erste Projekt dieser Art folgt einem erfolgreichen Pilotprojekt, das im vergangenen Jahr auf dem Gelände der Wien Energie durchgeführt wurde. Das System befindet sich auf dem Parkplatz des Ankunftsbereichs und wird Fahrern von Elektroautos ab diesem Monat zur Verfügung stehen.



"Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit führenden Partnern wie Wien Energie und dem Flughafen Wien die E-Mobilität voranzubringen. Unser System bietet eine unbegrenzte Anzahl von Ladezyklen und ist nachhaltig - sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch. Dieses System ist das erste einer Reihe von Systemen, die mit unseren österreichischen Partnern eingeführt werden sollen, die als erste an uns geglaubt haben und unsere Early Adopters waren", so Nir Zohar, Mitbegründer von Chakratec und VP Biz Dev, Sales and Delivery.



Chakratec bietet eine optimale Lösung für das EV-Ladeökosystem und umgeht das Problem der unzureichenden Stromversorgung im Netz an Orten, an denen eine schnelle Ladung erforderlich ist. Dies geschieht durch den Einsatz des Kinetic Power Booster (KPB) von Chakratec auf Basis seines einzigartigen und patentierten Kinetic Energy Storage Systems, das den Einsatz einer schnellen und ultraschnellen EV-Ladestation an jedem Ort ermöglicht, auch an Orten mit einem schwachen Stromnetz.



Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen begann bei einer Innovation Challenge der Wien Energie im Jahr 2016, die Chakratec für sich entscheiden konnte. Gefolgt von Gesprächen mit Führungskräften der Wien Energie, guter Beratung durch das Global Incubator Network (GIN) als Österreichs One-Stop-Shop für Start-ups, Investoren und Inkubatoren sowie weiteren Auszeichnungen durch die Wiener Stadtwerke und das NREL Industrial Growth Forum in den USA. Jetzt, nur zwei Jahre später, brachten die beiden Unternehmen die erste kinetisch angetriebene EV-Schnellladestation der Welt auf den Markt.



Über Chakratec



Chakratec, gegründet 2013, bringt eine innovative, patentierte kinetische Energiespeicherlösung auf den Energiespeichermarkt, die auf einem Schwungradkonzept basiert. Das Unternehmen hat bisher 10 Mio. USD hauptsächlich von Capital Nature und iArgento eingeworben. Chakratec baut seine Vertriebsaktivitäten aus und sucht weltweit nach Partnern und Projekten.



OTS: Chakratec newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117578 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117578.rss2



Pressekontakt:



Marketing@chakratec.com www.chakratec.com