Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 11,30 auf 11,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst David Perry passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Jahreszahlen des irischen Billigfliegers an. Für den Gewinn je Aktie gehe er nun von etwas mehr aus. Das Kursziel jedoch reduzierte er wegen eines angepassten Bewertungsansatzes./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 01:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2019 / 01:50 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-06-03/14:36

ISIN: IE00BYTBXV33