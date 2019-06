Die britische Investmentbank HSBC hat Munich Re von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 240 auf 235 Euro gesenkt. Nach in diesem Jahr bislang starker Kursentwicklung sei das Papier nun fair bewertet, begründete Analyst Dhruv Gahlaut in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die Abstufung. Die Fundamentaldaten im europäischen Versicherungssektor seien intakt. Dies sollte im Falle steigender Volatilität helfen. Der Sektor biete attraktive Dividendenrenditen, aber sinkende Zinsen könnten die Gewinne gefährden./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2019 / 12:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-06-03/15:01

ISIN: DE0008430026