getnow: Beyond Meat Sausage lieferbar. Ohne Warteschlange, leere Kühltruhen und frühes Aufstehen.



Erneut Erster: Beyond Meat Sausage - jetzt lieferbar



München, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Essen und Hannover.



Erneut liefert getnow vegane Food-Innovationen als Erster an Privatkunden. Nach der Markteinführung der Beyond Meat Burger Patties folgt nun das nächste fleischlose HypeProdukt des US-amerikanischen Nahrungsmittelproduzenten aus Kalifornien - die Beyond Meat Sausage "Bratwurst". Die vegane Geschmackssensation ist ab sofort in allen getnow Liefergebieten bestellbar.



"Seit dem 20. Januar 2019 liefern wir bereits die Beyond Meat Burger Patties an Privat- und Firmenkunden aus. Zuerst in 50er-, dann in verbraucherfreundlicheren 10er-Packungen. Damit sind wir der erste Lebensmittel-Lieferdienst, der Beyond Meat in Deutschland anbietet. Nun freuen wir uns, auch die Beyond Meat Sausage in der 50er-Packung, rechtzeitig zur Grillsaison, in unser Sortiment aufnehmen zu können", sagt Thorsten Eder, CMO bei getnow.



Erhältlich ist die "vegane Bratwurst" bei getnow ab sofort. Der Preis pro 50er-TK-Verpackung (50 x 100 g) beträgt 119,90 Euro.



Über getnow



Das in München ansässige Start-up beliefert Kunden mit frischen Lebensmitteln bis vor die Haus- oder Bürotür. Dank mehr als 15.000 Markenprodukten im Sortiment bietet der OnlineSupermarkt alles, was das Herz begehrt.



Dazu gehören neben alltäglichen Lebensmitteln auch eine große Auswahl an regionalen und exotischen Obst- und Gemüsesorten, Fleisch in Großmarktqualität, frischer Fisch von Europas längster Fischtheke sowie Drogerieartikel und Bürobedarf. Das individuelle Einkaufserlebnis wird durch einen bereits prämierten Service und flexible Lieferzeiten abgerundet. Möglich machen das zwei starke Partner von getnow: das Großhandelsunternehmen METRO Deutschland GmbH und der Logistikexperte DHL. Aktuell ist der Lebensmittel-Lieferdienst an den Standorten Berlin, München, Frankfurt, Düsseldorf, Essen und Hannover vertreten. Mehr Informationen rund um das Unternehmen und das Einkaufserlebnis von getnow: www.getnow.com



