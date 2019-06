US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Vor dem Hintergrund des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den USA und China bleiben vergleichsweise sichere Anlagen wie amerikanische Staatspapiere bei Anlegern gefragt.

Zuletzt gab es scharfe Kritik aus China an die Adresse der US-Regierung unter Präsident Donald Trump. In den Handelsgesprächen habe Washington mehrere "Rückzieher" gemacht und trage die volle Verantwortung für den Stillstand in den Verhandlungen, hieß es in Staatsmedien am Montag.

Im weiteren Handelsverlauf könnten aber auch Konjunkturdaten aus den USA für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie, die an den Finanzmärkten stark beachtet werden.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,89 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 2/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,90 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 102 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,12 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 2/32 Punkte auf 106 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,56 Prozent./jkr/jsl/fba

