Lauter gute Nachrichten gibt es heute aus dem Hause des Beteiligungsunternehmens Mutares (WKN: A2NB65). So meldete die Tochtergesellschaft STS Group, an der Mutares noch fast 2/3 des Aktienkapitals hält, eine Lizenzvereinbarung mit AMA Composites. Dadurch wird es STS zukünftig möglich auf Basis der LWRT-Techologie (Leight Weight Reinforced Thermoplastic) noch mehr innovative und leichte Komponenten für alle Arten von Fahrzeugen anzubieten.

Die LWRT-Technologie ermöglicht dabei Gewichtsreduzierungen zwischen 30-50% im Vergleich zu Aluminium oder Stahl. Dies ist im Bezug auf Elektromobilität natürlich essentiell, denn je leichter ein Fahrzeug ist, desto weniger Energie wird benötigt und desto größer die Reichweite. Aber das war noch längst nicht alles. So gab Mutares selbst bekannt, dass man den Erwerb von ArcelorMittal TrefilUnion SAS mit den beiden Werken in Frankreich und Luxemburg abschließen konnte.

TrefilUnion ist dabei in der Herstellung von Produkten aus verschiedenen Stahlsorten tätig - und stellt bspw. Drähte und Stahlseile für die Automobilindustrie, aber auch für den Brückenbau oder den Spannbetonmarkt, her. Zuletzt erzielten die beiden Werke mit ihren rund 100 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresumsatz in Höhe ...

