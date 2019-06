=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen Linz - Die ATHOS Immobilien AG gibt bekannt, dass in der heutigen 30. ordentlichen Hauptversammlung alle Tagesordnungspunkte beschlossen wurden. Für das Geschäftsjahr 2018 wurde eine Dividende in der Höhe von EUR 0,70 pro Aktie sowie aufgrund des erfreulichen Jahresergebnisses eine einmalige Sonderdividende in Höhe von EUR 0,50 pro Aktie beschlossen. Der Ex-Dividendentag ist der 12. Juni 2019 und die Auszahlung erfolgt am 14. Juni 2019. Herr Martin Klier, Herr Christian Trierenberg, lic.oec.HSG, Herr Ing. Jochen Dickinger, Herr Ing. Franz Ömer und Herr Arch. Dipl. Ing. Gerald Pohlhammer wurden für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat gewählt. Der Beschluss über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der Einziehung von durch die Gesellschaft noch zu erwerbenden eigenen Aktien gemäß § 192 Abs. 3 iVm § 65 Abs. 1 Z 6 AktG von derzeit EUR 26.172.000,00 um bis zu EUR 2.617.200,00 auf bis zu EUR 23.554.800,00 und die Ermächtigung des Aufsichtsrates zur damit verbundenen Änderung der Satzung in Punkt III.1 wurde gefasst. Bei der im Anschluss an die Hauptversammlung stattgefundenen konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurde Herr Martin Klier zum ersten stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und Herr Ing. Jochen Dickinger zum zweiten stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Herr Dr. Gerald Schmidsberger M.B.L.-HSG bleibt weiterhin Aufsichtsratsvorsitzender. Rückfragehinweis: ATHOS Immobilien AG, Waltherstraße 11, 4020 Linz, Mag. Sunhild Fries (Compliance/Recht), Tel.: 0732 / 604477-14 Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

