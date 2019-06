BERLIN (Dow Jones)--Die Spitzengremien der CDU haben Annegret Kramp-Karrenbauer nach den enttäuschenden Ergebnissen der Europawahlen Rückendeckung für einen weiteren inhaltlichen und personellen Umbau gegeben. Bei dem Treffen von CDU-Präsidium und CDU-Vorstand habe sie Selbstkritik geübt. Sie habe seit ihrem Amtsantritt als Parteivorsitzende ihren Mut und ihre Veränderungsbereitschaft "nicht so konsequent umgesetzt", wie sie es rückblickend hätte tun sollen.

"Ich habe deutlich macht, dass ich das ändern will und dass ich auch der festen Überzeugung bin, dass ich das ändern muss", so Kramp-Karrenbauer. Die Debatten bei dem Treffen am Sonntagabend und Montag in Berlin hätten sehr deutlich gemacht, "dass die beiden Führungsgremien der CDU Deutschlands bereit sind, diesen Weg mitzugehen und zwar gemeinsam mit mir", erklärte Kramp-Karrenbauer.

Bei den Europawahlen wurde die Union zwar stärkste Kraft, fiel aber erstmals unter die 30-Prozent-Grenze. Es war der erste bundesweite Wahlkampf von Kramp-Karrenbauer seit sie Bundeskanzlerin Angela Merkel im Dezember als CDU-Chefin abgelöst hat.

