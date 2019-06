Wien (www.fondscheck.de) - Europas größter Asset Manager Amundi plant, sein Deutschland-Engagement deutlich auszuweiten, so die Experten von "FONDS professionell"."Wir wollen unser verwaltetes Vermögen in Deutschland in den nächsten drei Jahren auf 80 Milliarden Euro verdoppeln", habe Fannie Wurtz, Leiterin des globalen Geschäfts für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) bei Amundi, der Nachrichtenagentur Reuters zufolge gesagt. Das ETF-Geschäft solle einen spürbaren Beitrag dazu leisten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...