35 Lehrlinge der SKODA Berufsschule haben den Höhepunkt ihres Ausbildungsjahres erreicht: Nach acht Monaten intensiver Arbeit präsentierten sie mit dem SKODA MOUNTIAQ einen spektakulären Pickup auf Basis des SKODA KODIAQ. Die im eigens entworfenen Farbton Sunset Orange lackierte Studie beeindruckt mit zahlreichen optischen Highlights wie einer Lichtleiste auf dem Dach, einer markanten Frontpartie mit Seilwinde, Rammschutz und speziellen Lichteffekten. Bereits zum sechsten Mal in Folge stellt das Projekt die handwerklichen Fähigkeiten der Lehrlinge unter Beweis.



