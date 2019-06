Paris (www.aktiencheck.de) - SAP: Spekulative Anleger könnten auf eine Korrektur setzen - Chartanalyse Die Aktien von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) sind nach einem kräftigen Aufwärtsschub seit Anfang 2019 nun möglicherweise am oberen Rand eines Trendkanals angelangt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...