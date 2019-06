DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung SNP Schneider-Neureither & Partner SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.06.2019 in Wiesloch mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-06-03 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SNP Schneider-Neureither & Partner SE Heidelberg - ISIN DE0007203705 - - WKN 720370 - Änderung der Tagesordnung _Ordentliche Hauptversammlung 2019 der SNP Schneider-Neureither & Partner SE_ Der Verwaltungsrat der SNP Schneider-Neureither & Partner SE lud im April 2019 zu der für den 6. Juni 2019 geplanten Hauptversammlung 2019 der Gesellschaft ein. Die Einladung wurde auf der Internetseite der Gesellschaft sowie am 29. April 2019 im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Die in dieser Einladung enthaltene Tagesordnung wird in ihrer Ziffer 6 _('Nachwahlen zum Verwaltungsrat und Satzungsergänzung'_) wie folgt geändert: Der gesamte Inhalt von Buchstabe a wird von der Tagesordnung genommen und folglich werden der Zusatz _'und Satzungsänderung'_ in der Überschrift sowie der zweite Satz nach dieser Überschrift und der letzte Satz vor dem gestrichenen Buchstaben a ersatzlos gestrichen. Die Buchstabengliederung wird insgesamt entfernt, wobei der Inhalt von Buchstabe b erhalten bleibt. Heidelberg, Mai 2019 *SNP Schneider-Neureither & Partner SE* _Der Verwaltungsrat_ 2019-06-03 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Dossenheimer Landstrasse 100 69121 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425637 Fax: +49 6221 642520 E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com Internet: https://www.snpgroup.com/ ISIN: DE0007203705 WKN: 720370 Börsen: Auslandsbörse(n) Xetra, Frankfurt, Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 818561 2019-06-03

June 03, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)