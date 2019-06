Hamburg (ots) - Der Fotowettbewerb "Mensch - Arbeit - Alter" der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) geht auf die Zielgerade. Noch bis 12. Juli können Fotoschaffende Arbeiten rund um die Pflege älterer Menschen einreichen. Zu gewinnen sind Preisgelder von insgesamt 22.000 Euro.



Der Pflegeberuf im Mittelpunkt



Mit ihrem Fotowettbewerb rückt die BGW ein bedeutendes gesellschaftliches Thema in den Fokus. Pflege geht alle an, sie kann jeden und jede betreffen. Immer mehr Menschen benötigen im Alter Unterstützung. Altenpflegekräfte sind unverzichtbar und leisten einen wichtigen sozialen Beitrag. Angesichts des demografischen und gesellschaftlichen Wandels wird die professionelle Pflege immer wichtiger. Gleichzeitig fehlen in der Branche schon heute Fachkräfte.



Der Pflegeberuf ist herausfordernd und anspruchsvoll, aber auch vielseitig und erfüllend. Die BGW setzt sich für gesunde Arbeitsbedingungen in der Pflege ein. Ihr aktueller Fotowettbewerb soll das Ansehen des Berufsfeldes fördern.



Was und wer?



Idealerweise werben die Wettbewerbsbeiträge in ihrer Grundaussage für gute Arbeitsbedingungen im Pflegeberuf, unterstreichen seine Bedeutung oder zeigen seine attraktiven Seiten. Sie können aber auch unzureichende Zustände thematisieren. Es besteht keine Beschränkung bei der Motivwahl. Alle Beiträge, die sich ernsthaft dem Wettbewerbsthema widmen, sind willkommen.



Teilnehmen können Fotoschaffende ab 18 Jahren. Einzureichen ist wahlweise ein Einzelfoto oder eine bis zu fünf Motive umfassende Bildstrecke.



Termine und weitere Infos



Wettbewerbsbeiträge können noch bis zum 12. Juli online eingereicht werden. Eine interdisziplinäre Fachjury wählt im Anschluss die besten Werke aus. Die Preisverleihung erfolgt am 19. März 2020 beim Fachkongress "BGW forum" für die Altenpflege in Köln.



Weitere Informationen zum Wettbewerb gibt die BGW unter www.bgw-online.de/fotowettbewerb. Dort geht es auch direkt zur Teilnahmeplattform.



Über die BGW



Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung für nicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege. Sie ist für über 8,5 Millionen Versicherte in mehr als 645.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichen Gesundheitsschutz. Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie bei einer Berufskrankheit gewährleistet sie optimale medizinische Behandlung sowie angemessene Entschädigung und sorgt dafür, dass ihre Versicherten wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können.



