Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat zuletzt gleich mehrere starke News liefern können. Zunächst hat die US-Medikamentenbehörde FDA das Gentherapie-Mittel Zolgensma zugelassen. Es soll zur Behandlung der Erbkrankheit Spinale Muskelatrophie (Muskelschwund) bei Säuglingen und Kleinkindern zur Anwendung kommen. Novartis teilte mit, eine Einmalbehandlung solle eine teurere lebenslange Therapie der Krankheit ersetzen. Die für die Behandlung erforderliche Einzeldosis kostet nach Angaben von Novartis 2,125 Millionen Dollar (knapp 1,9 Millionen Euro). Es ist damit das teuerste Medikament der Welt, aber immer noch deutlich günstiger als das Konkurrenzmittel Spinraza von Biogen. Dieses ist zwar in der Einzeldosis deutlich günstiger, muss jedoch regelmäßig verabreicht werden, was es in der Summe wiederum deutlich teurer werden lässt.

