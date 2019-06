Der Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt festgefahren, entsprechend gedämpft ist die Stimmung an der Wall Street. Der Dow Jones dürfte mit einem Abschlag von rund 75 Punkten in den Tag starten. Im Fokus der Anleger steht unter der Telekom-Riese AT&T, der von US-Präsident Trump in einem Tweet scharf kritisiert wurde. Alle Details sehen Sie im Video.

