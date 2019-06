Hamburg (ots) - Bereits zum dritten Mal können DJs aus ganz Deutschland am 28. Juni 2019 beim Technics DJ-Battle im SEIKO Prospex OCEAN Funpark auf der Kieler Woche ihre Fähigkeiten an den neuen MK7-Turntables unter Beweis stellen. Eine hochkarätig besetzte Fachjury wird vorab die zehn besten Bewerber auswählen, die dann in Kiel vor Hunderten von Zuschauern im K.O.-System gegeneinander antreten. "Wir freuen uns gemeinsam mit Technics, dass wir diesen Event erneut auf der größten Segelveranstaltung der Welt etablieren können. In der Szene hat das Technics DJ-Battle in den letzten Jahren bereits hohe Wellen geschlagen, sodass wir in diesem Jahr mit internationalen Anfragen und Bewerbern rechnen können", so Veranstalter Tim Jacobsen von OCEAN.GLOBAL. Die Erst- und Zweitplatzierten des Contests können sich über jeweils einen neuen Technics SL-1210MK7 freuen, den Drittplatzierten erwartet der Technics SC-C50. Zusätzlich erhalten die Gewinner das passende DJ-Equipment mit dem neuen Bluetooth-Kopfhörer EAH-F70N, der für beste Klangqualität beim Auflegen sorgt.



Mitmachen und Plattenspieler gewinnen!



Bewerber senden bis zum 31. Mai 2019 ein maximal drei Minuten langes Video an tj@ocean.global mit dem Betreff "Technics DJ-Battle 2019". Bewertet werden hierbei vor allem Musikauswahl, Kreativität und Technik. Die zehn besten DJs werden von einer Fachjury - bestehend aus dem Gewinner des Technics DJ-Battle 2018 Mr. Tone, dem zweifachen DMC-Champion DJ Ray-D und dem VIBEKINGz- Musikproduzenten Patrick Scheffler alias DJ S.T.A.T.I.C. - ausgewählt und nach Kiel eingeladen. Sie treten dann auf der Open-Air-Schwimmbühne im K.O.-System gegeneinander an und stellen sich ebenfalls dem Urteil des Publikums. "Mit der Technics DJ-Battle möchten wir der DJ Kultur in Europa eine Plattform bieten", sagt Michael Langbehn, Head of PR, Media and Sponsoring Consumer Electronics bei Panasonic. "Dabei geht es besonders darum mit unseren Mitteln den DJ-Nachwuchs in Deutschland ein Stück weit zu fördern."



Ein weiteres Highlight ist mit "The Booth" ein Networking Event der Deutschen DJ-Szene, zudem DJ Kitsune, DJ Ray-D und Mr. Tone am 28. Juni einladen. DJs können hier in entspannter Atmosphäre in Kontakt treten und sich austauschen. Zudem wird es einen Workshop von Mr. Tone zum Thema "How to playwithmusic" geben, in dem er über seine Herangehensweise an DJ Battles und Club Performances berichtet. DJ Ray-D wird außerdem einen Showcase präsentieren.



SL-1210MK7 - höchste Klangqualität für professionelle DJs und Vinyl Liebhaber



In diesem Jahr präsentierte Technics eine Neuauflage des legendären SL-1210: den SL-1210MK7. Ähnlich wie seine Vorgänger überzeugt auch dieser mit der serientypischen Bedienungsfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Abgerundet wird der Plattenspieler durch neue Features wie dem eisenkernlosen Direktantriebsmotor, DJ-spezifischen Funktionen wie dem Reverse Playback und anderen klangoptimierenden Technologien. Er bietet damit alles, was das audiophile Herz begehrt.



Weitere Infos und Details zum Wettbewerb gibt es unter www.ocean.global/technics-dj-battle



Alle Infos zum Networking Event "The Booth" gibt es unter https://www.facebook.com/events/403840870201299/



