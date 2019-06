Auch in diesem Jahr findet das ASCO-Meeting, der weltgrößte Krebskongress, in Chicago statt. Nach dem ereignisreichen Wochenende kristallisieren sich am Montag bereits die ersten großen Gewinner heraus. Darunter auch Mirati Therapeutics, die DER AKTIONÄR in der aktuellen Ausgabe eingefleischten Biotech-Anlegern ans Herz gelegt hat. Doch die spannende Biotech-Gesellschaft präsentiert sich nicht einmal auf dem ASCO Meeting.

Den vollständigen Artikel lesen ...