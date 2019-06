Nano One (WKN: A14QDY) holt den Volkswagen-Konzern (WKN: 766403) an Bord: Als einer von fünf Industriepartnern wird VW Nano One bei deren "Scaling Advanced Battery Materials"-Projekt unterstützen. Gleichzeitig fließen Nano One 5 Millionen CAD frische Fördergelder vom Innovationsprogramm der Trudeau-Regierung zu.

Bei unserer Erstvorstellung von Nano One zu unter 0,20 CAD bzw. 0,15 EUR haben wir viel über das Zukunftspotenzial der Technologie gesprochen. Heute ist es soweit: Als einer von fünf Industriepartnern wurde unter anderem Volkswagen für die Weiterentwicklung der Technologie gewonnen. Damit hat Nano One den größten Meilenstein der noch jungen Unternehmensgeschichte erreicht!

Regierung als Geldgeber: 5 Millionen CAD on top für Nano One

Ein großer Bonus für die Anleger ist es, dass dieser Ritterschlag mit einer generösen Förderung - also "kostenlosem" Kapital - in Höhe von 5 Millionen CAD aus staatlichen Quellen einhergeht. Die staatliche "Sustainable Development Technology Canada" Stiftung (SDTC) hat Nano One bereits in der Vergangenheit gefördert.

SDTC arbeitet mit kanadischen Unternehmen zusammen, um saubere Technologien zu entwickeln und die Markteinführung zu beschleunigen. Bislang hat die Stiftung mehr als eine Milliarde kanadische Dollar in rund 300 Startups und Unternehmen gesteckt.

Nano One CEO Dan Blondal, Minister Jonathan Wilkinson, Robin Sweeny und Rustam Sengupta (SDTC) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...