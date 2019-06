Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit Spannung werden an den Finanzmärkten in dieser Woche die Ergebnisse der Junisitzung des EZB-Rates erwartet, so die Analysten der Nord LB.Die Sitzung am Donnerstag werde erstmals vom neuen EZB-Chefvolkswirt Philip Lane begleitet, nachdem die Amtszeit seines Vorgängers Peter Praet Ende Mai ausgelaufen sei. Gleichwohl dürfte die Sitzung noch von Praet maßgeblich mit vorbereitet worden sein. Inhaltlich dürften die Themen ohnehin mehr oder weniger gesetzt sein. Dominieren würden diese Woche die neuen Projektionen der EZB, die Ausgestaltung der TLTRO III sowie die Diskussion um einen möglichen Systemwechsel hin zu gestaffelten Einlagezinsen. Bei den Projektionen würden vor allem der neue Inflations- und Konjunkturausblick sowie die Risikoeinschätzung der EZB vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Handelskonflikte mit den USA den Finanzmarktteilnehmern wichtige Informationen liefern. ...

