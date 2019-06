Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Fallende Aktienkurse sowie der anhaltende Handelsstreit haben die 10-jährige US-Anleiherendite unter die Rendite der Papiere mit einer Laufzeit von drei Monaten gedrückt, die am Montagmorgen bei 2,13% und 2,33% notieren, so die Experten von XTB. Die Renditen von Anleihen seien rückläufig, wenn die Kurse der Staatspapiere (TNOTE) aufgrund einer höheren Nachfrage steigen würden. Derzeit hätten risikoreiche Vermögenswerte stark zu kämpfen, da Anleger weltweit in risikoarme Märkte flüchten würden. Die oben beschriebene "inverse" Zinsstrukturkturkurve habe in der Vergangenheit auf eine Rezession hingedeutet, allerdings dauere es in der Regel sechs Monate bis zu zwei Jahren, bis ein Konjunkturabschwung erfolge. Eine solche Entwicklung am Anleihemarkt sei jedoch nicht als Auslöser, sondern lediglich als Warnsignal zu interpretieren. Morgan Stanley sehe derzeit eine potenzielle Rezession innerhalb eines Jahres. "Meine jüngsten Gespräche mit Investoren haben das Gefühl verstärkt, dass die Märkte die Auswirkungen von Handelsstreitigkeiten unterschätzen", habe Chefökonom von JP Morgan Chetan Ahya geschrieben. ...

