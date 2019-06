Wien (www.fondscheck.de) - FONDS professionell ONLINE hat wieder nachgerechnet, wie sich die Mittelaufkommen ausgewählter Fondsgruppen im Monatsvergleich entwickelt haben - und zeigt die Ergebnisse, so die Experten von "FONDS professionell"."Sell in May and go away"? Zumindest in diesem Jahr scheine die "Kalenderregel" voll zu gelten: Immerhin 18 Milliarden Euro hätten Anleger laut der Mittelzu- und Abfluss-Statistik von Mountain View aus Investmentfonds abgezogen, die im deutschsprachigen Raum zugelassen seien. Bei Aktienfonds sei das Minus besonders dick ausgefallen: Knapp zwölf Milliarden Euro habe es aus dieser Fondskategorie gespült. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...