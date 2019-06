Der Dow Jones verzeichnete vergangene Woche den größten Wochenverlust seit Dezember. Um rund drei Prozent ging es abwärts für ihn. Am Freitag allein ging es um 1,4 Prozent nach unten für den amerikanischen Leitindex.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: AT&T, Beyond Meat, Apple, Nike, Fedex, Tencent, Netflix, Disney, Alphabet und Cypress Semiconductor. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.