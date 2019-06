Die Stimmung in der US-Industrie ist im Mai auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2016 gefallen. Der Einkaufsmanagerindex ISM sank um 0,7 Punkte auf 52,1 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem leichten Anstieg auf 53,0 Punkte gerechnet.

Verschlechtert hat sich der Produktionsindex. Verbessert haben sich der Beschäftigungs-, Auftrags- und Preisindex. Der Gesamtindex liegt immer noch über der Schwelle von 50 Punkten und deutet damit auf eine wachsende Industrieproduktion hin. Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.

Die Entwicklung im Überblick:

^ Mai Prognose Vormonat

Einkaufsmanagerindex 52,1 53,0 52,8

Beschäftigungsindex 53,7 -- 52,4

Auftragsindex 52,7 -- 51,7

Preisindex 53,2 51,0 50,0

Produktionsindex 51,3 --- 52,3°

(Angaben in Punkten)

/jsl/he

AXC0243 2019-06-03/16:28