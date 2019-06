Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Generali von 17,00 auf 16,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seinen Bewertungszeitraum nach vorn verschoben sowie das jüngste Zahlenwerk des Versicherers berücksichtigt, schrieb Analyst Dhruv Gahlaut in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Fundamentaldaten im europäischen Versicherungssektor seien intakt, was im Falle steigender Volatilität helfen sollte. Der Sektor biete attraktive Dividendenrenditen, aber sinkende Zinsen könnten die Gewinne gefährden./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2019 / 12:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-06-03/16:30

ISIN: IT0000062072