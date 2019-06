Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") (TSE:4502/NYSE:TAK) war heute das erste privatwirtschaftliche Unternehmen, das ein finanzielles Engagement für die sechste Aufstockung des Globalen Fonds ankündigte. Die neue Zusage über 1 Milliarde japanische Yen über einen Zeitraum von fünf Jahren baut auf dem früheren Beitrag von Takeda zum Globalen Fonds auf.

Takeda, ein weltweit führendes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Japan beabsichtigt, die Verbesserung der Gesundheit von Müttern und Kindern durch die Integration hochwertiger HIV-, Tuberkulose- und Malariadienstleistungen in die pränatale und postnatale Versorgung in mehreren Ländern Afrikas zu unterstützen.

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Takeda zu verlängern und unsere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von HIV, TB und Malaria zu verstärken", so Peter Sands, Geschäftsführer des Globalen Fonds. "Ich hoffe, dass Takedas Vertrauensvotum für unsere Arbeit andere Unternehmen in Asien und darüber hinaus ermutigen wird, den Kampf zur Beendigung von Epidemien zu verstärken."

Takedas erste Zusage über 1 Milliarde japanische Yen über einen Zeitraum von zehn Jahren wurde in die Stärkung der Kapazitäten des Gesundheitspersonals in Afrika investiert. Dies trug dazu bei, die Malariaprävention in Tansania durch die Verteilung von Moskitonetzen, einen beschleunigten Zugang zur TB-Behandlung in Kenia, erweiterte HIV-Dienste und eine stärkere Virus-Sensibilisierung in Nigeria zu verstärken.

"Wir sind zutiefst inspiriert von den Auswirkungen der Takeda-Initiative auf die Kapazitätenstärkung der Beschäftigten im Gesundheitswesen in Kenia, Nigeria und Tansania, um die drei weltweit größten Todesursachen bei Infektionskrankheiten zu verhindern und anzugehen", so Christophe Weber, Präsident und CEO der Takeda Pharmaceutical Company. "Unser Engagement für eine bessere Gesundheit und eine bessere Zukunft geht über unsere Arbeit an der Spitze der Innovation hinaus und umfasst mutige, langfristige Investitionen in die Prävention von Krankheiten, den Aufbau von Kapazitäten und den Zugang zur Gesundheitsversorgung in Partnerschaft mit der globalen Gemeinschaft. Die Unterstützung des Globalen Fonds in den letzten 10 Jahren hat zu Ergebnissen geführt, die für uns sehr wichtig sind, und deshalb sind wir stolz darauf, im Rahmen der Takeda-Initiative 2 weiterhin mit dem Globalen Fonds zusammenzuarbeiten."

Der Globale Fonds hat als öffentlich-private Partnerschaft außerordentliche Wirkung gezeigt und seit 2002 rund 27 Millionen Menschenleben gerettet. Die Zahl der Menschen, die in den Ländern, in denen der Globale Fonds investiert, an AIDS, TB und Malaria sterben, wurde um ein Drittel reduziert.

Frankreich wird am 10. Oktober 2019 in Lyon, Frankreich, die sechste Geberkonferenz des Globalen Fonds einberufen. Der Globale Fonds strebt an, für die nächsten drei Jahre mindestens 14 Milliarden US-Dollar -- davon 1 Milliarde US-Dollar aus dem Privatsektor zu beschaffen. Die Mittel werden dazu beitragen, 16 Millionen Menschenleben zu retten, die Sterblichkeitsrate durch HIV, TB und Malaria zu halbieren und bis 2023 stärkere Gesundheitssysteme aufzubauen.

Die Erneuerung der Partnerschaft wurde von den Freunden des Globalen Fonds ("Friends of the Global Fund") in Japan unterstützt, das vom Japanischen Zentrum für Internationalen Austausch (Japan Center for International Exchange) verwaltet wird. Akio Okawara, Präsident und CEO des JCIE, fügte hinzu: "Das anhaltende Engagement von Takeda zur Unterstützung des globalen Kampfes gegen die drei Krankheiten ist ein beispielhaftes Modell für das Engagement des Privatsektors und verleiht den Bemühungen Japans um öffentlich-private Partnerschaften zur Förderung der universellen Gesundheitsversorgung und zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele Schwung."

