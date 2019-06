Corvus Gold bleibt in der Erfolgsspur. Auch die neuesten Bohrergebnisse auf dem Mother Lode-Projekt in Nevada trafen auf hochgradiges Gold. Die Aktie des Unternehmens hat nach dem Mai-Tief schon wieder kräftig zugelegt, das Potenzial ist aber deutlich höher.

Potenzial zur höhergradigen Vergrößerung der Ressource steigt

Über 3,6 Mio. Unzen Gold verfügt Corvus Gold (1,98 CAD | 1,30 Euro; CA2210131058) bereits für sein Doppelprojekt Mother Lode / North Bullfrog. Doch ddie Kanadier arbeiten daran, die bestehende Ressource noch zu erweitern und treiben derzeit ihr 2019er Bohrprogramm voran. Und auch hier gibt es wie in der Vergangenheit Erfolge zu vermelden. So kam Bohrloch ML19-116 auf 2,03 g/t Gold über einen Abschnitt von 36,6 Meter. Ein weiterer Teil dieses Lochs zeigte 2,43 g/t Gold über 25,9 Meter. Alle Ergebnisse der jüngsten Bohrungen finden Sie an dieser Stelle. Alle niedergebrachten Bohrlöcher liegen westlich bzw. südwestlich von der bestehenden Ressource auf Mother Lode. Das Unternehmen glaubt, dass die diese Ergebnisse ...

