Köln (www.aktiencheck.de) - In Europa muss man die Politik genau im Auge behalten - wenn auch nicht wegen der wenig überraschenden Stimmengewinne der Populisten bei den Europawahlen vom 23. bis 26. Mai, so Laurent Clavel, Leiter Research bei AXA Investment Managers. So sehr sich Italiens Vizepremier Matteo Salvini auch um Einigkeit bemüht habe, ziehe die Allianz der euroskeptischen Parteien doch keineswegs an einem Strang und sei weit von einer Mehrheit entfernt. ...

