IRW-PRESS: Exmceuticals Inc.: EXMceuticals gibt Bestellung eines neuen Chairman bekannt

03. Juni 2019, Vancouver, British Columbia - EXMceuticals Inc. (CSE: EXM) (FWB: EXM) (das Unternehmen oder EXM), ein aufstrebendes, kostengünstiges Betriebsunternehmen im wachstumsstarken CBD- und Cannabisextraktesektor, gibt die Bestellung von Herrn Jonathan Summers als neuen Chairman und Mitglied im Board of Directors für London bekannt. Jonathan folgt in dieser Funktion seinem Vorgänger John Anderson. Die Neubestellung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Jonathan Summers ist Gründungspartner von Everett Capital Advisors, einem 500 Millionen US-Dollar schweren Investmentfonds mit Sitz in London. Vor der Gründung von Everett im Jahr 2015 zeichnete Jonathan als Gründer und Führungskraft in einem in Hongkong ansässigen Asset-Management- Großunternehmen verantwortlich. Davor war er über 15 Jahre lang bei Goldman Sachs in den Niederlassungen in London und Tokyo beschäftigt. Seine Fachkenntnisse in internationaler Betriebsführung, seine länderübergreifenden Erfahrungen und sein moderner, praxisorientierter Führungsstil werden das Unternehmen bei der Umsetzung seiner globalen Wachstumsstrategie maßgeblich unterstützen.

Jonathan Summers erklärt: An EXM fasziniert mich einerseits die Herausforderung und andererseits das sich eröffnende Potenzial. Wir sind bereits mit Niederlassungen in Kanada, Europa und Afrika vertreten, verfügen über ein mehrsprachiges und multikulturelles Team und agieren in einem Wachstumsmarkt. CBD war bisher ein stark regulierter Markt, der sich erst in jüngerer Zeit für die Vermarktung und den Handel zu öffnen beginnt. Ein CBD-Unternehmen aufzubauen erfordert profunde Kenntnisse der rechtlichen, finanziellen und logistischen Rahmenbedingungen, eine detaillierte Geschäftsplanung sowie die höchsten Standards in der Betriebsführung. Ich bin außerdem beeindruckt von den Zukunftsvisionen der Unternehmensgründer, von ihren Erfahrungen und ihrem Engagement. Das Geschäftsmodell von EXM macht sich sowohl die hervorragenden klimatischen Verhältnisse und Anbaubedingungen in Afrika als auch die enormen potenziellen Chancen im europäischen Markt für CBD-Inhaltsstoffe und verwandte Produkte zunutze. Ich bin stolz darauf, die Chance zu bekommen, EXM in dieser großartigen Phase als Chairman zur Verfügung zu stehen, und werde alles tun, um dem Unternehmen zu einer internationalen Präsenz zu verhelfen.

Michel Passebon, CEO des Unternehmens, erklärt: Es stehen derzeit wichtige Meilensteine in Europa und Afrika an, und Jonathans Bestellung wird in dieser Hinsicht sowohl zu einer Festigung des bestehenden Erfahrungsschatzes von EXM als auch zur raschen Umsetzung der weiteren Maßnahmen beitragen. Die Erfahrungen und Kenntnisse dieses Experten werden dem Unternehmen bei der Ausrichtung und Umsetzung seines Wachstumskurses eine wertvolle Hilfe sein. Das erklärte Ziel von EXM ist es, die weltweit größte und kostengünstigste Versorgungskette für hochwertige Cannabis-Inhaltsstoffe zu errichten.

Über EXM

Das Hauptaugenmerk der Aktivitäten von EXM ist auf den nachhaltigen Anbau von Cannabis und Hanf sowie die Produktion von hochwertigen Hanf-Inhaltsstoffen für die Pharma-, Therapie-, Nutrazeutika- und Kosmetikbranche gerichtet. Das Unternehmen beabsichtigt, die produzierten Inhaltsstoffe auf internationalen Märkten zu verkaufen.

EXM befindet sich in der Endphase der Einholung der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für sein Forschungslabor und das zurzeit errichtete Verarbeitungs- und Vertriebszentrum in Portugal. EXM hat bereits zuvor Forschungsprojekte mit seinen Universitätspartnern Universidade Nova de Lisboa und Universidade Lusofona durchgeführt. Bis zur Erteilung der Genehmigungen und Zulassungen setzt EXM sein F&E-Programm sowie seine Laborarbeiten und -tests im Rahmen der Lizenzen fort, die seine Universitätspartner bereits für die ersten Forschungsprojekte erhalten haben. Zusätzlich zu ihrem wissenschaftlichen Mandat ist geplant, die zurzeit errichtete Anlage von EXM als Basis für den Vertrieb in der EU und Nordamerika zu nutzen.

EXM besitzt durch seine Tochtergesellschaft und seine Partner im Land die Rechte an einer Cannabislizenz in dem Bereich der ehemaligen Kuba-Föderation, Mweka, der Provinz Kasai und der Demokratischen Republik Kongo sowie die Rechte an einer Grundstückskonzession für den Anbau von Cannabis und Hanf sowie für die Verarbeitung und den Export hochwertiger, extrahierter Cannabis-Inhaltsstoffe.

EXM hat auch Anträge eingereicht und Verhandlungen mit lokalen Regierungen und Partnern in Äthiopien, Malawi, Sambia, Swasiland und Burundi geführt, um Lizenzen für den Anbau von Cannabis und Hanf sowie für die Verarbeitung und den Export von psychotropen und nicht psychotropen Cannabinoid-Inhaltsstoffen zu erhalten. In Äthiopien befindet sich EXM in der Endphase der Verhandlungen mit der Regierung über einen landwirtschaftlichen Industriepark mit einer Größe von 4.000 Hektar (9.880 Acres), der eine Freihandelszone umfasst, für die EXM bereits Landrechte für 2.000 Hektar (4.940 Acres) in der Region Amhara erhalten hat.

Darüber hinaus ist EXM im Begriff, in Zusammenarbeit mit einem großen lokalen Agroproduzenten eine Lizenz in Malawi zu erhalten. Weitere Informationen zu den Aktivitäten von EXM in Malawi finden Sie in früheren Pressemitteilungen.

